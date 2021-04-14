烏克蘭基輔一名網紅在4年前迷上整型，曾動過抽脂、豐胸、雷射等手術，不斷在臉上植入各種填充物，自稱是擁有「世界最大臉頰」的女人，日前她在IG分享自己未整型前的照片，清秀的臉龐讓網友相當吃驚，直呼以前長得比較美。

綜合外媒報導，30歲網紅安娜塔西亞(Anastasia Pokreshchuk)長相不差，原本還是一名模特兒，但她始終對自己的外表很不滿意，2016年開始接觸整型，曾動過豐唇、抽脂、豐胸等手術，日前她在IG分享2018年的素顏照，當時她只有做豐唇手術，五官看起來非常清秀，她還貼出現在的自拍照做對比。

大多數網友認為，僅做豐唇手術的她比較美，「無意冒犯，但你2018年的樣子比較好看，雖然我不反對整型，但你現在的顴骨實在是太大了」、「難以置信，原本的樣子就很美了，我不懂為何要整型」，但也有支持者表示「你以前長的還算不錯，但是高顴骨才讓你看起來更有個人特色」。

安娜塔西亞透露，她從26歲開始在臉上植入填充物，做過豐唇手術、在額頭上打肉毒桿菌等，不清楚自己動過多少次手術，目前仍覺得自己的顴骨還是太小，未來會繼續注射填充物，而她也知道，自己的外貌看在別人眼裡非常奇怪，甚至收過酸民私訊罵她長得很醜，但安娜塔西亞毫不在意，對自己的臉頰非常滿意。