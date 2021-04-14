人體無論是哪個器官，都有可能因為細胞病變而形成腫瘤，若是不即時治療，可能會因此喪命，但有時候即使撿回一條命，也得與遺留下的「後遺症」和平共存。英國一名單親媽媽先前意外發現自己罹患舌癌，雖在醫生的建議下割除腫瘤並成功移植腿部肌膚重建舌頭，痊癒後卻出現難以預料的後果。

根據英國媒體《太陽報》(The Sun)報導，一名來自英國倫敦郊區布羅姆利(Bromley)的48歲女子安娜貝爾洛維克（Annabel Lovick），離婚後便與2名16歲及14歲兒子一同居住，某天她發現舌頭上出現小潰傷，以為只是一般的燙傷或是咬傷應該過一陣子就會痊癒，但傷口卻拖了2個月始終沒有消失，安娜貝爾洛維克只好前往醫院就診，沒想到經過一連串的檢查，才在去年1月確診為舌癌第二期，讓她相當震驚。

經過醫生的建議下，安娜貝爾洛維克接受了長達10小時的切除手術，順利將舌頭上3分之1的腫瘤切除，並將小腿上的部分肌肉及皮膚移植到嘴巴裡進行舌頭重建。幸好手術過程一切順利，安娜貝爾洛維克經過一段艱辛的舌頭復健過程後，漸漸適應了「新舌頭」，不僅能開口說話也能正常進食，但她萬萬沒想到舌頭竟然也開始長毛。

安娜貝爾洛維克接受媒體採訪時崩潰表示，原本最害怕的是自己再也無法說話，現在卻因舌頭長毛讓她再也無法接吻，這對單身的她來說是件十分難過的事情。不過，安娜貝爾洛維克還是十分感謝2位兒子在生病時的陪伴。