電影中無論是綁架片還是警匪槍戰片，常常靠著「暗號」來找尋線索，而現實生活中，還真的有人透過暗號因此獲救。南韓警方日前收到一名女性來電表示「想吃炸醬麵」，原以為是惡作劇電話，但機智的員警繼續追問下才發現是求救暗號，成功救出遭到綁架的受害女子。

根據韓國媒體《韓聯社》報導，南韓首爾某處警察局本月11日凌晨0點30分時，陸續接到4通可疑電話，前3次的電話紀錄中只有一名女子的聲音，只說了一句「汽車旅館」便立即掛斷電話，第4通電話接通後，女子卻改口為「爸爸，我想吃炸醬麵」。

接聽電話的員警，起初以為是民眾誤打，到了第2及第3通電話，員警便驚覺不對勁，第4通電話接起後員警順著女子，佯裝起父親的口吻繼續與女子對話，爭取更多時間來追蹤電話的發送位置，並以暗號與女子確認地點及樓層。警方到場後，發現旅館樓梯間坐著一名赤腳、哭泣的女子，趕緊將她救出，並在房間內逮捕了2名男性嫌疑人，目前警方仍持續調查整個案發過程。

另外，報導中也提到，數年前也曾發生過類似案例，一名女性遭到男友虐待施暴並關在旅館內，男友因為肚子餓要她點餐，她才找到機會撥打緊急救難號碼，但一開口卻是「點2碗炸醬麵」，接線員警以為她將112緊急救難號碼誤以為是炸醬麵店，後來從對話中聽出女子身陷危險，便立即與女子確認地點，成功將她救出。