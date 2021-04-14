作為世界三大穀物之一的稻米，供養了無數人，米食文化在亞洲各個國家的食用習慣也有些微不同，對此，就有網友不禁好奇，日本人習慣攝取澱粉食物時，再加上一碗白飯做結束，讓他不禁納悶「白飯到底是主食還是配菜？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」以「日本吃東西有多愛配白飯？」為題，PO文指出，日本白飯的美味眾所皆知，但話鋒一轉不禁吐槽，「可是也太愛拿來配了吧！餃子配白飯算是初級，還有拉麵、大阪燒甚至是炒飯也都能配白飯，越配越不可思議，白飯現在到底是主食還是配菜？」

貼文一出隨即引起不少網友共鳴，紛紛留言回應「碳水化合物套餐」、「更奇怪的是，日本人都不會胖」、「炒飯配白飯太扯了」、「炒飯配白飯真的無法理解」、「台灣就是白飯拌在一起吃掉就覺得滿足了」。

不過也有內行人點出背後關鍵，「就像是淨空味覺的概念吧，而且日本炒麵的確下飯」、「日本的飯真的比較好吃，而且存在感很強」、「餃子配白飯真的是好吃，試過就回不去了」、「白飯煮法對，美味加倍」。

華人多以白飯為主食，但飯要怎麼煮得好吃，日本媒體《citrus》就曾分享讓白米飯口感升級的美味秘訣就是「加蜂蜜」，以「兩合米」（一合容量約一米杯）對「一小匙蜂蜜」的比例烹煮，不僅會讓白米飯更加香甜美味，加了蜂蜜的白飯也會變得較有光澤。