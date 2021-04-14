飼主賴我說貓咪打算送養，希望我趕在這之前幫他溝通一下。至於送養的原因，只說是私人理由不方便透露，但已經找好接手的新主人。

我知道現在網路上若有人提到「送養」兩字，總是會引起「沒有責任心就不要養…」這類的撻伐，但我想既然他已經找好新主人，且表明不方便告訴我原因，我也只能盡好「溝通」本份，但我真心希望能讓貓咪留下來。

記得曾看過一份非正式統計，最瞎送養毛孩的前十名理由，分別是：「家人嫌毛孩黑色不吉利」、「工作太忙，沒時間照顧」、「不想再看到牠」、「毛孩皮膚有問題」、「我懷孕了，婆婆不准養」、「毛孩太黏人了」。

還有「每天關著牠很可憐」、「新家不能養寵物」、「看到牠會想起前任」、「過年回老家，沒時間照顧」、「要帶牠搭車才知道要裝籠，乾脆不要了」。

我看到案主連傳了好幾個哭臉給我，我想他一定有非常不得已的苦衷，絕對跟上面這些理由無關吧，不然他也不會想找寵物溝通師來安撫貓咪。尤其當他說：「如果貓咪不願意，一定要讓我知道。」這樣語帶玄機。

這是一個處在兩難之間糾結的飼主吧，那也許…還有一線希望，但我卻一點把握也沒有。重點是主人自己不敢跟貓咪說明天就要送養了，所以貓咪還不知道，他希望由我來當這個壞人，第一次覺得跟毛孩溝通這麼難啟齒，有點後悔接這個案子。

案主真的以為毛孩什麼都不懂嗎！其實有時候主人的心思，牠們全部感受得到。我跟貓咪連上線，先問牠：「最近好嗎？」。

貓咪愁眉苦臉的回我：「阿姨，最近不知道要發生什麼事？爸比媽咪怪怪的…」我委婉的繞圈子，最後說出實情，牠「哇」的一聲哭出來，但是因為我也不清楚原因，無法跟牠解釋清楚，然後接下來的對話，是我接觸過的寵物溝通裡面，毛孩罵主人罵最直接的一次，可能是因為第二天就要送養，而牠毫無心理準備。

這隻貓咪哭得死去活來，說主人若不跟牠講清楚，牠很想揍他兩拳：「當初說好要一直愛我，怎麼就要把我送給別人了？討厭，討厭！」

牠曾經是居無定所的浪浪，在街上搶食物總搶不過人家，當牠看到這個男生經過，牠自己攔街往他身上摩蹭，就是相信他會對牠好，尤其帶回家之後，又看到一個溫柔媽咪，牠好高興，本來以為可以換來一輩子的照顧，沒想到自己挑的主人竟看走眼，現在牠不但對於新家感到不安，也對於曾經付出的信任感到極度失望。

當我轉達貓咪的心情給主人知道時，主人雖然跟我說他聽了快崩潰，但是我卻又隱約嗅出他有那麼一點點喜悅沒有說出口，尤其知道貓咪偷偷跟我說：「牠真的非常愛拔比跟媽咪」之後，感覺事情好像可以有轉機。

但若只因知道了貓咪「不想離開」，原先不得已的苦衷就可被克服的話，那當初又何必輕言送人？我百思不得其解，對於「有些私事不方便透露」的案主，做起溝通來真是隔靴搔癢，不知如何使力協助？

隔天沒有收到任何好消息，也許讓貓咪留下來是一件奢侈的期待，牠應該已經帶著不安的心情在新主人家躲起來了吧，至少我有跟案主說要讓貓咪知道原因，免得牠以後再也不信任人。

最後我還是忍不住試探性的敲了一下案主問，想知道貓咪最後的命運。沒想到竟是神翻轉，一場寵物溝通換來了圓滿的結局，正確的說法應該是貓咪對主人的愛，為牠自己換來繼續留任的皆大歡喜。

主人說他很高興貓咪可以不用送走，但問我：「會不會從此牠不再信任我們？」我很想學那隻貓咪說：「真想敲你兩下腦袋」，當然是要好好再度爭取牠的信任呀，誰叫你們要玩這一齣，可憐了貓的眼淚。畢竟信任很不容易，最好不要輕易試探，人跟人如此，人跟毛孩也是如此。