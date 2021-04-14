瑞典一名飼主2年前領養了一隻德國牧羊犬與蘇俄牧羊犬混種的小狗，起初牠就像正常的小狗一樣，身體、脖子沒有特別長，但神奇的是，隨著愛犬越長越大，牠的脖子卻也跟著越變越長，不少網友看到牠的照片後，忍不住驚呼「牠混到長頸鹿的基因了吧」。

根據《Boredpanda》報導，居住在斯德哥爾摩(Stockholm)的飼主於2019年與家人決定養狗，但一直未找到喜歡的犬隻，直到得知一戶人家的愛犬，生下一窩德國牧羊犬與蘇俄牧羊犬混種的小狗，他們便開了3小時的車至對方家與幼崽見面，看到其中一隻小狗蓋茲比(Gatsby)後，飼主對牠一見鍾情。

飼主回憶說「當我看到牠時，我就知道是牠了」，待蓋茲比1個月大狀況穩定後才將牠帶回家，而牠擁有牧羊犬的基因，因此非常的聰明，無論跑酷、平衡、嗅聞等訓練都難不倒牠，但有趣的是，蓋茲比越長越大，脖子也跟著越變越長，普通的狗只能戴一個項圈，但蓋茲比卻能一次套上兩、三個，經常難以買到適合牠的尺寸。

飼主也經常在社群網站分享蓋茲比的日常，不少網友笑著說「是混到長頸鹿的血統嗎？還是羊駝的？」、「牠喝水吃飯時，脖子會打結嗎？」。而蓋茲比的脖子會如此長，其實並不是沒有原因的，牠的父母其中一隻是蘇俄獵狼犬，屬於體型龐大的視覺型狩獵犬種，與阿富汗獵犬類似，身體與脖子都較長，儘管蓋茲比體型不像蘇俄獵狼犬大隻，但卻遺傳了長脖子的基因。