日常生活一定要特別注意衛生，否則體內很可能就會有蟲蟲「入住」！泰國一名66歲老翁日前到醫院治療鼻子，豈料在手術過程中，醫生從他的鼻腔內挖出了近百條還在蠕動的白蟲，醫生看到這驚悚的畫面也被嚇到忍不住大叫，身上不斷冒起雞皮疙瘩，甚至坦言在手術結束後有好一段時間都吃不下東西。

根據泰媒《CH3Plus》報導，這名耳鼻喉科的女醫師最近在Facebook上分享這件特殊案例，一名66歲病人已經好一陣子都覺得鼻子很不舒服，而且還經常會流鼻血，就醫過後先是接受藥物治療，豈料隔天病人就從鼻子中挖出蟲，立刻返回醫院就診，並被安排進行手術。

在手術前醫護人員先用鼻腔內視鏡檢查狀況，下秒卻看見驚悚的一幕，一大群白色且肥厚的蟲子擠在狹小的空間中不斷蠕動，讓在場的醫護人員都嚇得忍不住大叫，不過手術還在進行，女醫師連忙回復鎮定，將這些蟲子一條一條取出，粗估約有近百條的白蟲藏在病人鼻腔中。

所幸手術後病人已無大礙，只需要休養1、2天的時間即可，但他的健康和衛生狀況都沒有特別異常的部分，為何鼻腔中會有蟲子出沒，仍需進一步釐清。而這恐怖的案例更是讓女醫師到現在都還心有餘悸，接受採訪時她也透露，因為畫面太過衝擊，她一直都沒什麼胃口，也不敢吃除了牛奶和果汁以外的任何食物。