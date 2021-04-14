受到新冠肺炎疫情影響，大部分的人雖都在家中避免外出，還是難免悶到發慌想前往戶外旅遊。南非一名51歲的男子日前與家人一同前往外海賞鯨，沒想到船隻竟遭到鯨魚撞擊，他也因此跌入海中差點被「鯨吞」，令現場所有人都嚇傻了。

根據英國媒體《每日郵報》(Daily Mail)報導，來自南非的男子馬力諾格巴瓦茲（Marino Gherbavaz），本月3日帶著22歲女兒吉莉安（Gillian）及其他家人，一同開心的前往南非東部的阿果亞灣（Algoa Bay）參加賞鯨旅遊。剛開始他們並沒有發現魚群，直到回程時船東才順利在外海發現疑似鯨魚的蹤跡，沒想到到了現場後剛好遇上海豚的獵捕行動，吉莉安便興奮的拿起手機錄影紀錄下這壯觀的一幕。

只見影片中，先是出現一大批的沙丁魚，接著是捕食沙丁魚的海豚，就在眾人看到海豚感到驚訝時，船隻突然猛烈晃動，疑似被什麼東西撞到，馬力諾格巴瓦茲因此被彈飛至海中，大家還來不及拉他上船，馬力諾格巴瓦茲的身後便出現一條「龐然大物」張著大嘴，仔細一看才發現是一頭鯨魚正在捕食沙丁魚，現場瞬間尖叫聲四起，好在他閃避即時，才沒有被鯨魚吞下肚。

吉莉安回憶當時的情況表示，當時大家只注意將魚群包圍起來的海豚，完全沒注意其他地方，船隻晃動時也以為是撞到石頭，後來才發現原來是被鯨魚撞上了，回過神來爸爸已在海裡，讓大家嚇了一大跳，幸好當時附近還有其他船隻經過，趕緊將爸爸拉起才鬆了一口氣。船東勞埃德愛德華茲（Lloyd Edwards）也透露，好險鯨魚只是擦過船身留了一個小洞，沒有從中間撞擊，要不然後果真的不堪設想。