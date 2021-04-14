現代人除了重視飲食均衡之外，運動風氣也逐漸興起，不少人會趁著閒暇之餘前往健身房運動，甚至是直接買課程，鍛鍊體態，對此，就有網友不禁好奇，教練課程不便宜，為何總是吸引許多學員報名？貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」以「健身教練課那麼貴，為何一堆人報名」為題，PO文指出，近日前往健身房瘦身，發現不少人都有請教練貼身指導，於是去查了一下各健身房的價錢，一堂課的平均價格約莫落在1500元左右，如果一個禮拜上兩天課，一個月就要12,000元，這還不包含年費，換算下來價格相當可觀，讓他不禁好奇「為何教練課那麼貴，還超多人在上？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「沒有自制力吧」、「同事剛買會員就簽8萬健身課，超盤」、「比學鋼琴還貴，不過這也沒辦法，場地設備至少吃掉30％」、「教練可以依照學員的活動度去調整發力姿勢，如果你去健身房只玩跑步機、滑步機， 真的不用教練」、「因為意志力薄弱啊，花錢就等於自己有在做某件事了」。

不過也有內行人認為，「姿勢錯，輕則沒效果，重則身體受傷，省小錢花大錢可不好玩」、「只看影片學一定會有盲點，找個相對專業的第三人在旁邊指點不為過吧」、「花錢就是買專業、買人力工時」、「專業需要錢啊，你先入為主的認為教練不專業才會覺得盤」。