國外有民眾日前至非洲一處野生動物園參觀，坐在吉普車上遊園，期間發現遠處的草叢裡有動靜，便停下車查看，下一秒出現一隻黑斑羚衝了過來，而後面則跟著一隻獅子，隨即撞到吉普車，超大撞擊力嚇壞車上的遊客。

網友@sweetsanade將影片上傳至抖音，又被分享至推特，累積188萬觀看次數，只見幾名遊客日前至非洲一處野生動物園參觀，並坐上遊園吉普車進行導覽，期間發現不遠處有獅子在捕獵，因此停下車觀察，黑斑羚不斷在草叢裡逃竄，之後竟朝著吉普車的方向跑了過來，而獅子見狀緊跟在後。

黑斑羚隨即發現吉普車，轉彎之際遭獅子逮住，被緊緊咬住脖子難以脫身，隨後又跑來一隻獅子，加入分食獵物的行列，而當時黑斑羚被咬住時，雙方身體因此甩尾撞到吉普車，巨大的衝擊力嚇得吉普車上的遊客不敢亂動。不少網友驚呼「從這個角度來看，能夠看出大貓的速度與力量」、「獅子與黑斑羚的速度，比從電視上看的還快100倍」。

黑斑羚也就是高角羚，分布於非洲東部和南部，通常活動於疏林或疏林及熱帶草原間的區域，善以跳躍來躲避掠食者，能夠躍過高達3公尺的草木障礙，甚至是其他高角羚，或以一連串的跳躍方式迷惑捕食者，每次跳躍都由前腿先落地，後腿則在半空中做出踢的動作，四腿落地後再反彈。