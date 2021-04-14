隨著科技的進步，某些疾病在懷孕時便能透過深度檢測驗出，但也有部分先天性的隱藏疾病無法提早發現。英國一名大眼正妹求學時便發現自己的胸部大小不一，後來才知道自己罹患罕見疾病，但她最後也將「缺陷變成優點」，成功找到真命天子。

根據英國媒體《每日郵報》（Daily Mail），23歲的貝卡布池（Becca Butcher）在10幾歲青少年時期，便發現自己左側的乳房沒在發育，反而是右邊的乳房明顯變大至D罩杯，讓貝卡布池上學時遭到同學嘲笑，甚至有人直指她的胸部，說她奇特的外觀沒有男孩願意跟她交往，根本不可能找到真愛，使貝卡布池的心靈受到嚴重打擊，多次尋求醫生的協助，但醫生卻認為她只是「還沒到青春期」，要她不要太擔心。

即使如此，貝卡布池依舊不放棄，透過網路自行找尋各種可能的症狀，才發現原來自己得的是「波蘭氏症候群（Poland`s syndrome）」。這是一種相當罕見的先天畸形疾病，主要特徵就是胸大肌沒有發育，結合乳房、皮下組織、胸小肌等發育不全，這種病大部分是出現在男性身上，而且多數患者只有單邊結構缺損，只要經過重建手術就能與一般人一樣。

當貝卡布池再次詢問醫生時，醫生卻以「沒聽過這種病」為由將她打發，甚至建議她乾脆進行胸部手術，但貝卡布池認為，這是她身體的一部分，不需要做「修正」，既然知道了原因就打算與它和平共存。

因此，貝卡布池開始在網路上分享自己的故事並創立群組，沒想到竟吸引超過100多名類似症狀的女性出現，她們坦承因症狀不常見所以即使到醫院檢查也很難被診斷出來，她們也不敢交男友，因為害怕在男友面前展示缺陷的乳房。

不過貝卡布池卻不這麼想，反而認為這個病可以為她過濾掉不適合的對象，2年前她便以「真實面貌」遇到帥氣男友奧菲斯（Kyle Officer）。如今貝卡布池成為網紅，希望持續透過自身的經歷，來鼓勵與她相同症狀的女性勇敢追求幸福。