大陸四川瀘州有一個村子，村內高達100多戶靠撿石頭為生，雖然當地的石頭紋路特別，但一開始並未被當作商品買賣，直到2003年一對夫妻將奇石拿至市場販售，沒想到意外吸引客人注意，村裡的居民便掀起撿石頭的浪潮。

根據《梨視頻》報導，瀘州長江附近有一個村子「何家壩」，盛產奇石，因此當地不少村民以撿石頭為生，其中一名居民王開雲提到，過去為了禁止外地船至村子附近挖砂石，因此他的父親便守在長江流域附近，當時他曾撿過雨花石，但只是覺得石頭好看才撿，並沒有用於買賣。

直到2003年，瀘州市瀘縣牛攤鎮一對夫婦開始撿石頭，並拿至市場販售，沒想到由於石頭外觀非常特別，經過長江長期磨成鵝卵石的外型，因此吸引不少收藏家購買，之後向王開雲租房時提及此事，王開雲才知道石頭竟有如此高的價值。

消息傳開後，不少人紛紛加入撿石頭的行列，隨著買家越來越多，石頭價值也跟著變高。王開雲提到，由於沒有退休金，因此靠撿石頭維持生計，對他們相當重要，一年可賺5至7萬人民幣，高峰期曾一度賺進10萬人民幣(約新台幣43萬)。一名孫姓石頭收藏家表示，何家壩的奇石在石頭界相當有名，該村採集石頭的店家多達100間，更形容這裡的石頭品質佳。

據了解，在瀘州市販售石頭的店家多達800間，每年交易額達2000萬以上。不少網友驚呼「這裡的村民也太幸福了，撿石頭就能賣錢」、「以後賣石頭養家吧，比上班還賺」、「現在石頭都這麼值錢了，我連石頭都買不起」，但也有人認為，石頭價值全靠人炒作出來的，「這個石頭主要就是用於收藏，感覺沒有什麼實質性的作用」、「大自然生產出來的，所以我覺得還是不要過度的撿石頭吧」。