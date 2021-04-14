日常生活中如果能多留意身邊事物，很可能就會有意想不到的新發現。澳洲一對母女日前一起到海邊散步，意外發現沙灘上躺著一隻長有8隻觸手的詭異生物，奇特的長相讓母女倆都忍不住驚呼：「從沒看過這樣的東西！簡直超乎想像」。

Family spots incredible eight-armed sea star Luidia maculata while walking along Blacks Beach Mackay https://t.co/NCdiA9VMP3 — World News (@worldnewstweet_) April 11, 2021

根據《每日郵報》報導，凱倫（Karen Crompton）日前帶著她的女兒到位於昆士蘭州麥凱（Mackay）的布萊克海灘（Blacks Beach）一起研究海洋生物，當時凱倫正和女兒在尋找海星，豈料看見了一個外型和海星類似，卻長有8隻細長觸手的詭異生物，母女倆一邊數著牠的觸手數量，一邊仔細觀察，女兒還驚奇地問：「這是章魚嗎？」。

不過據澳大利亞博物館（Australian Museum）表示，這個生物其實就是海星的一種，叫做「斑砂海星（Luidia maculata）」，最大的特徵就是擁有8條細長的腕足（觸手），並且腕足末端是圓形旋鈕，而不是常見的吸盤狀；斑砂海星體型通常為五角或多角形，但身體大部分的面積幾乎都被腕足佔據，最大可以長到40公分，顏色通常介於淺黃色和深綠色之間。

這種海洋無脊椎動物雖然無害，但卻非常脆弱，如果牠們的腕足被粗魯對待，很容易就被折斷，因此經常會見到「斷臂」的斑砂海星，不過很多時候其實是牠們自己將腕足折斷，藉此進行無性生殖；由於平時斑砂海星喜歡深埋在90公尺的沙子下，因此民眾很少有機會可以親眼見到牠們的模樣。