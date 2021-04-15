剛出生的嬰兒十分脆弱，只要一個不小心便有可能感冒、發燒、流鼻水，嚴重一點甚至會引發器官衰竭等症狀危及生命，因此新生父母只要看到小孩不適通常都會急得像熱鍋上的螞蟻。近日，泰國一名年輕夫妻因小孩半夜突然發燒，趕緊送醫卻遭到醫院拒收，讓他們相當崩潰只能開直播求助網友。

泰國一名年輕母親於本月11日半夜，突然在個人臉書上開啟直播，影片中她無助的哭訴表示，她與先生剛出生只有10個月大的孩子半夜突然發燒至39度不停哭鬧，他們嚇得趕緊送去醫院，但卻連續遭到4家醫院以「床位已滿、無法負荷」等理由拒絕他們，她們只好不停的等待，但等了8個小時卻換來一樣的消息，眼看孩子因感染病毒越來越虛弱，讓她實在束手無策卻又心急如焚，只能開直播請求網友的協助。

該影片上傳後雖吸引超過3.5萬人轉發分享，並為他們祈禱孩子能夠治癒康復，但這名母親在隔日早上6點時再度發文表示，依然沒有收到醫院的通知，也還沒找到願意收留孩子的醫院，麻煩網友能再幫幫忙告訴她哪裡還有醫院能夠治療。

最後，在大批網友的協助下，終於找到泰國曼谷西邁區的皇家空軍醫療機構「布彌波醫院（Bhumibol Adulyadej）」願意收留他們，讓這對夫妻感動落淚頻頻道謝。泰國空軍醫院證實，這名孩子確實遭到4間醫院拒收，他們也是輾轉聯繫到小孩的父母，並將孩子接到醫院治療，目前孩子已脫離險境，沒有生命危險，大家可以放心了。