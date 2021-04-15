日本一名正妹大學畢業後就為了追夢而踏上摔角之路，但作為全職選手的6年裡，她打了400場比賽都以失敗收場，然而更驚人的是，這名正妹竟是富二代，父親送給她一間要價上億的豪宅，卻被她住成了垃圾屋，高級的空間內全堆滿垃圾，床單也好幾年都沒洗過。

Haruka擔任全職摔角手的6年時間共打了400場比賽，卻從沒贏過。(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

綜合媒體報導，日本綜藝節目《ノブナカなんなん》日前訪問一名31歲的摔角正妹Haruka，同時她也是一名富二代，爸爸從事房地產業，目前Haruka住在爸爸名下一棟價值1.2億日幣（約新台幣3135萬）的房子，前陣子更是收到爸爸送的20億日幣（約新台幣5.2億）豪宅和700萬日幣（約新台幣183萬）的勞力士手錶。

只不過在看似光鮮亮麗的外表之下，Haruka卻有著讓人震驚的另一面，當節目組來到她所居住的豪宅後，剛到門口就已經聞到裡面傳出的陣陣臭味，走進一看，客廳竟堆滿了發霉的食物和過期飲料，紙箱、衣物也全都散落在地；臥室內的床單、枕頭套早已發霉，卻從未被清洗過；更誇張的是，浴缸裡還漂浮著一根筷子，因為Haruka經常一邊泡澡一邊用餐，用過的餐具就會丟進浴缸裡一起洗。

儘管居住環境如此糟糕，Haruka卻絲毫不覺得有問題，還是非常習以為常地在垃圾堆中進食、做事，讓節目組感到嘆為觀止。據悉，Haruka大學畢業後，為了追夢毅然決然地踏入摔角圈，也開始了首次獨立生活，雖然在家務上碰到很多困難，但她堅持不讓家人插手，家中的垃圾才會越堆越多。

此外，在Haruka擔任全職摔角手的6年時間，共打了400場比賽，全都以落敗收場，但Haruka並不在乎這些成績，直言自己會持續鍛鍊身體，相信未來終有一天可以奪下勝利。