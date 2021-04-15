急著衝廁所，到底該選哪邊？一般常見的男女廁所會用淺顯易懂的符號或是象形圖案標示，讓民眾能輕易區分男女，不過日前就有一名網友透露，公廁外只分別寫著「乾」和「坤」兩字，讓她慌張不已，貼文一出隨即掀起熱議，更釣出不少宮廷劇迷出面解答。

原PO日前在臉書社團《爆廢1公社》分享一張照片，畫面中可見，公廁門口只看到左右兩側分別掛著「乾」和「坤」兩個牌子，讓她錯愕直呼「這誰分得出來哪個是男廁哪個是女廁？」

照片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「男左女右，選我正解」、「站外面聽一下聲音就知道了」、「這要先合八字命盤，不合不給進」、「第一次發現讀書的重要，不然不會上公廁」、「國文不好直接等被抓性騷擾，這個廁所很有鑑別度」。

不過也有內行人跳出解答，「乾卦為陽，坤卦為陰，左男右女」、「你沒有看《如懿傳》吼！坤為女陰之首，乾為陽」、「看宮鬥劇就會知道了，乾清宮（皇帝）坤寧宮（皇后）」、「乾清宮=皇帝宮殿，坤寧宮=皇后宮殿」。

過去也有網友尿急時，發現公廁門上僅以「大象」和「長頸鹿」的圖案標示，讓他分不清楚哪間是男廁、哪間是女廁，最後才有專業網友解釋，因為大象是用鼻子噴水，就像男性小便時的畫面，而長頸鹿上廁所則會叉開腿，就像人類女性一樣，採取坐姿、蹲姿來如廁。