許多孩子在面臨喪父、喪母時，都會在心靈上留下不可抹滅的創傷。印尼一名少女自幼喪父，母親再嫁後因無法與繼父和平相處，而使內心十分空虛，便與一名男子發生關係，之後甚至性愛成癮無法自拔，為滿足生理需求她甚至「下海接客」，先後與多男子發生關係。

根據外國媒體《inews.id》報導，這名來自印尼亞齊特區的少女，小時候就失去親生父親，母親也帶著她改嫁給一位賣菜的男子，但一直以來她都無法與繼父好好相處，讓她始終感受不到家庭的溫暖，因此開始向外尋求，後來認識一名男子，並很快的與男子成為男女朋友、發生性關係，少女才驚覺「性愛」這件事情能夠彌補她內心的空虛及快感。

因此，少女便開始不斷的向男友索求，剛開始男友拼命滿足她的生理需求，但過了一陣子開始筋疲力盡、無法負荷，只好詢問少女是否能找朋友幫忙，沒想到少女竟答應，但最後男子的朋友也因招架不了少女的欲望而打退堂鼓。

當時十分缺錢的男子，竟靈機一動開啟手機打算幫少女接客，少女非但沒拒絕還一口答應，甚至還將接客的錢全數給了男友。最後，少女「性愛成癮」的事情在網路上傳開，還因此打響名號遭到警方盯上並逮捕她，偵訊時少女坦承自己曾與25名男子發生關係，但警方發現她疑似心裡因素所造成，因此將她送往一間輔導機構接受治療，而幫她仲介賣淫的男友，則是得接受100下鞭刑並入獄服刑。