開車開到一半最怕輪胎突然出狀況，但就算再怎麼小心也很難防止意外發生。菲律賓一名車主最近就遇到讓他哭笑不得的「扎胎」事件，當時他正開車外出，豈料卻在後照鏡看到輪胎黏有一塊肉色異物，下車檢查才發現新買的輪胎被不知哪裡來的假牙給刺穿了，讓他相當崩潰且傻眼。

根據《Cebu Daily News》報導，這名車主李奧（Leo Padilla-Ricarte）本月12日時開車外出，途中他從後照鏡看見輪胎上似乎黏有一塊肉色異物，於是下車檢查，豈料這竟是一副假牙，而且堅硬的鐵線還直接刺穿輪胎，緊緊地卡在上面，李奧費了好大的力氣才將它拔下，輪胎上留下一個明顯的小洞，且因此洩氣。

為了行車安全，李奧立刻前往最近的汽車維修廠檢查，維修工告訴他，這種情況除了內補，就只能直接將輪胎換新，李奧對此非常無奈，「這輪胎還是新的，甚至用不到一個月…」，沒想到機率極小的事情竟會發生在自己身上，不過最初他雖然感到氣憤又委屈，但後來也逐漸看開，覺得是件有趣的意外。

事後，他也將這段經歷分享到自己的臉書上，並提醒其他車主們：「無論多小的東西，都可以搞破壞」；其他網友看到貼文後都忍不住笑了，紛紛留言：「這是認真的嗎？」、「天啊！輪胎被假牙刺穿也太罕見了吧」、「假牙可能餓了」、「嘿！假牙也是很貴的！」。