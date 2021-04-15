許多男性對於婚姻大事絲毫不敢馬虎，尤其是求婚的方式不僅要感人還要十分特別，才能讓對方印象深刻。日前，美國一名男子為了求婚，除了出動直升機外，還掏出了5枚鑽戒並公開在網路上，吸引網友熱烈討論。

根據國外媒體報導，一名來自美國亞特蘭大的男子威廉（William Hunn），原本打算在復活節假期時向女友布蘭妮米勒（Brittney Miller）求婚，後來因各種因素而延後至本月4日才正式向女友求婚，而他為了給女友一個難忘的求婚驚喜，特別找來了停機坪及攝影師在一旁紀錄。

影片中，女友布蘭妮先是被好友帶到了停機坪等待，看著威廉乘坐著著直升機從天而降，並在降落後霸氣拿出5枚代表不同意義的鑽戒向她下跪求婚，告訴她「你可以都試試看或是從中選擇一個最喜歡的」，加上真情告白的內容讓布蘭妮數度感動落淚、無法言語，當然最後也答應了威廉的求婚，開心的在網路上分享各種求婚的橋段。

事實上，威廉與布蘭妮10年前都曾就讀過亞特蘭大大學(University of Atlanta簡稱UOFA)，當時兩人雖早已認識卻始終沒有交往，直到去年才真的在一起，沒想到交往不到一年就認定彼此，決定攜手度過終生。

影片一出吸引超過超過4.3萬人觀看轉發，紛紛留言「真是貧窮限制了我的想像」、「果然是有錢人才玩得起」、「恭喜！鑽戒真的好大顆」、「看到這一排鑽戒我也會願意」。