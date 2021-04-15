根據世界衛生組織曾發布的《世界衛生統計》報告顯示，多年來，日本的平均年齡在全球總是名列前茅，日本女性平均歲數甚至已經來到87.45歲，男性則為81.41歲。對此，就有網友不禁好奇日本人的長壽秘訣，就有內行人點出背後關鍵。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，日本也有許多人是老菸槍，就連化工食品也不少，甚至民眾口味普遍重鹹，讓他不解，在這樣的情況下，為何日本不像台灣一樣，洗腎、肺癌的一堆？更何況日本的加班文化更甚台灣，「為什麼日本會成為全世界最長壽的國家之一？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「日本人喝很多茶，魚料理多，空氣水質都比台灣好」、「水和空氣品質才是決勝負的關鍵點，日本贏太多了」、「他們吃魚比較多吧，魚對身體的負擔相比其他肉類低」、「每天搭車訓練核心肌群，老了每個都不會自己跌倒」。

也有不少人點出日本人愛走路也是左右長壽的關鍵之一，「走路運動多」、「 天天走路啊！光基礎代謝就贏了」、「走路啊，每天都1萬步起跳的」、「光每天走路的量就樂勝很多國家了吧」。

除此之外，日本文化專家馬科斯·卡塔赫納過去也曾指出，日本人長壽多半是「吃」出來的，他們吃飯講究八分飽，每天攝取的食物多元，不僅食物清淡，也多方攝取時令蔬果和穀物，尤其是少量食用紅肉，愛吃金槍魚、鮭魚、鰻魚等富含長鏈不飽和脂肪酸的深海魚。