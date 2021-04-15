不少女性只要看到「小強」便會驚慌失措，甚至放聲尖叫，但一般人只要將牠移除視線外便能恢復正常，印度一名女子卻是看到蟑螂就要搬家，並在短時間內就搬了超過10次，讓她的丈夫忍無可忍氣到離婚。

根據印度當地媒體的報導，這名來自印度中央邦波帕爾（Bhopal）的一名婦女，與丈夫於2017年結婚後便住在一起過著平凡的夫妻生活，但2018年的某一天，妻子於家中廚房看到蟑螂，嚇得她驚聲尖叫，像發瘋似的衝出廚房求救，把全家人都嚇傻了，丈夫也才知道原來妻子對於蟑螂有巨大的恐懼感，之後也在妻子的要求下搬離那間房子。

沒想到從那次開始，妻子只要在家中某處看到蟑螂便要求搬家，若是不搬她便陷入焦慮與恐懼，深怕蟑螂再度出現，因此他們就在短短的3年內搬了18次家。

丈夫為了幫妻子克服恐懼，除了不停的搬家外，還帶著妻子四處求助各大醫院的精神科，還曾到印度最著名的「醫學科學院（AIIMS）」看診，但妻子依舊不認為自己有精神病，反而指責丈夫不願意理解她，只想誘導她服用精神科藥物並將責任歸咎在精神疾病上。

之後丈夫因不堪不斷的搬家、經濟的壓力以及親友的嘲笑，向妻子提出離婚，雖他們後來還找上調解家庭問題的「BHAI福利協會」尋求幫助，但似乎還是無法挽回破碎的婚姻。