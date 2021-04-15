銅鏡埋在土裡2千年竟還能用。大陸考古學家日前在陝西西咸新區，發現西漢時期的大型墓地，出土400多座墳墓，器物更是多達2000多件，其中還發現80多面大小不一的銅鏡，但有趣的是，這些鏡子被埋在土裡長達2千年，如今居然還能使用。

綜合陸媒報導，考古學家從2020年5月開始，對西咸新區秦漢新城高莊鎮大堡子村西的大堡子墓地進行挖掘，並發現400座西漢時期墓葬，雖然部分墳墓遭盜墓者挖掘，但仍出土不少西漢早期彩繪陶器、青銅器等各類古物，數量多達2000多件。

近日考古學家又出土80多個銅鏡，大小不一且風格非常多樣，陝西省考古研究院大堡子考古隊隊長朱瑛培表示，銅鏡的年代介於戰國晚期至西漢晚期，種類包含蟠螭紋鏡、星雲紋鏡、草葉紋鏡，及刻有「長樂未央」、「長毋相忘」、「家常富貴」等的銘文鏡。

朱瑛培解釋，銅鏡的尺寸不一、設計不同，主要是因為不同時期鑄鏡工藝的差異，最小鏡面直徑僅8公分，最大鏡面直徑則為22.1公分，其中還有一件四乳銘文鏡，厚度為0.5公分，是此批銅鏡中最厚的，有趣的是，撥開其中一件草葉紋鏡上的泥土，可見鏡面雖已斑駁但仍可照射。

朱瑛培透露，鏡子之所以還可以使用，主要與當時的合金與製作工藝有關，另一方面，考古學家進行挖掘時，也有進行保護措施，才得以讓古物完整出土，而銅鏡被發現於不同的墓葬中，多數被放在墓主頭部與上半身附近，且不限於女性，不少男性墓主的墓葬裡，也有發現隨葬銅鏡。

朱瑛培指出，漢高祖劉邦為了保障帝陵建造，並防止貴族作亂，因此遷徙豪門數萬人安置於長陵邑，而大堡子墓地距離長陵邑僅4公里，且墓葬年代主要為西漢早期，推測此墓地可能是長陵邑居民的墓葬區。而銅鏡上刻有不少銘文，也顯示西漢時期的人對於生活美好的期望。