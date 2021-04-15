兔子蹦蹦跳跳的形象深植人心，不過世上並非所有兔子都是如此，一種名叫Sauteur d'Alfort品種的兔子，有別於世人認知，天生既不會跑也不會跳，甚至移動都是靠著前肢「倒立行走」，背後原因讓人心碎。

這種兔子又被稱作阿爾富特跳躍兔子（Alfort jumping rabbit），當牠們緩慢移動時，能正常交替前後腿行走，不過只要快速移動，就無法像一般兔子一樣跳躍前行，而是抬起後腿，靠著前肢倒立行走，不知情的人或許還會誤以為牠們接受過馬戲團特技訓練。

事實上，阿爾富特跳躍兔子的移動方式之所以這麼特別，源自於基因缺陷，也就是說，牠們的倒立行走並非學習而來，而是天生就會的。

瑞典烏普薩拉大學（Uppsala University）和葡萄牙波爾圖大學（University of Porto），就曾對此做出研究，並找出了關鍵原因。

研究人員發現，有一種名為RORB的基因，存在於兔子的神經系統內，它能協助傳遞訊息，連結身體左右側，對協調四肢非常重要。不過，阿爾富特跳躍兔子的這項基因卻出現異常，使得牠們的脊椎神經大受影響，進而導致四肢無法協調，儘管當牠們緩慢移動時，看起來與一般兔子無異，但是當牠們試圖跳躍時，後肢會因為過度彎曲，而出現滑稽的倒立畫面。