大貓熊一般給人的印象都是相當憨厚可愛，有些懶洋洋的樣子，不過在求偶的時候牠們可是非常兇猛的！最近大陸四川觀測到難得一見的畫面，2隻貓熊為了求偶在樹上不斷追趕、打鬥，中途休息了一下又再度開戰，纏鬥了將近3個小時才終於分開。

經過專家鑑定，影片中兩隻大貓熊是一公一母，屬於正常的求偶行為。(影片來源/Facebook/中國新聞社)

根據《四川日報》報導，每年3到5月都是大貓熊的發情期，因此大熊貓國家公園四川省管理局廣元管理分局唐家河區域科研人員在3月20日啟動了貓熊野外繁殖的行為監測，4月初就已經陸續聽到貓熊的發情求偶聲，豈料在本月6日更直接補捉到貓熊為了求偶而激烈打鬥的畫面。

當時監測人員在海拔2300公尺的針闊葉混合林驚喜發現了2隻成年大貓熊的身影，牠們正在一棵雲杉樹上追趕、爭鬥，從影片中可以看到，牠們一上一下面對面互相出手攻擊，身手非常靈巧，中途如果打累了就會停下來稍作休息，整個激戰的過程長達3個小時，直到其中一隻貓熊退出，下樹隱入一旁的灌木叢內才結束。

不過這樣的場面並不是2隻公貓熊為了爭奪配偶而引發的鬥爭，影片經過該管理局專家委員會專家胡錦矗老師鑑定表示，這其實是一公一母成年大貓熊正常的求偶行為。