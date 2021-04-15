「恐龍」對於現代人來說，十分遙遠又充滿神秘，只能透過電影或是專家提供的各種化石，才能透過科技拼湊出恐龍當時的模樣，而恐龍化石大多聚集在美國或是大陸等地，近日一名英國女子前往海灘撿拾貝類準備回家當晚餐時，竟意外發現1億年前的恐龍化石，令她感到驚訝又驚喜。

根據英國媒體《每日郵報》(Daily Mail)報導，住在英國約克郡法利(Filey)的一名婦女，日前前往附近海灘撿拾貝類準備當做晚餐，無意間發現被海浪沖刷上岸的石頭上有個超大的腳印，仔細一看才發現疑似是恐龍的腳印化石，嚇得她趕緊通報相關機構。原來，這名名為瑪麗伍茲（Marie Woods）的婦女也是一名考古學家，在現場發現化石後，害怕化石再度被海浪沖走，趕緊放下手中的器具，停止撿拾貝類並趕緊用手機紀錄公佈在網路上。

瑪麗伍茲後來聯絡到曾撰寫過恐龍化石書籍《Dinosaurs of the British Isles》的考古學博士洛馬克斯(Dr Lomax)，以及考古學家約翰奥克斯利(John Oxley)前往現場採集，他們發現這個化石，為大型肉食性恐龍所留下的腳印，從三趾足跡及爪痕可以推斷，牠大約是生活在1.75億年前侏儸紀時代的「斑龍」，體長約有800~900cm，髖關節則約有240cm，將透過3D模型呈現出完整的面貌。

洛馬克斯博士表示，去年11月也曾有一名化石收藏家羅布泰勒(Rob Taylor)也曾在同個海岸發現類似化石，但當時那顆化石並未受到海水沖刷露出完整樣貌，因此人們沒有多加理會，直到瑪麗伍茲的再次發現才證實了這是個恐龍化石。