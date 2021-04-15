澳洲一名男子日前在超市買生菜，回家打開後發現，袋中竟有一條生物，起初以為是巨型蠕蟲，但仔細一看才知道是毒蛇，而且牠還不斷吐信，嚇得趕緊聯繫相關單位處理，而故事分享至臉書引發網友討論，不少人笑稱這是「史上最恐怖的贈品」。

Check packaged lettuces carefully. Last night my adult son Alexander White, and his partner Amelie found a baby pale headed snake in with his baby cos lettuce from Aldi. 由 Lesley Kuhn 發佈於 2021年4月12日 星期一

綜合外媒報導，一名母親庫恩(Lesley Kuhn)在臉書提到，居住在雪梨郊區摩士曼(Mosman)的兒子亞歷山大(Alexander White)，日前至連鎖超市奧樂齊(Aldi supermarket)購買一袋生菜，回家開袋準備食用時，發現裡面竟有一條長達20公分的條狀生物。

亞歷山大提到，蛇疑似待在超市的冷藏櫃中一段時間，牠安靜地躺在生菜裡睡覺，直到他將生菜買回家後，期間騎了10分鐘左右的車，蛇可能因晃動而被驚醒，亞歷山大打開袋子準備食用時，才發現裡面竟有一條蛇，「牠不斷移動還吐信，而當我看到舌頭後，我才確定牠不是巨型菜蟲」。

亞歷山大隨即向野生動物救援組織「WIRES」求助，組織抵達現場看到蛇後，指此為盔頭蛇(pale headed snake)，是澳洲最具攻擊性的毒蛇之一，隨後用罐子順利將蛇帶走，並運至郊區野放，目前正在調查為何蛇會跑進超市商品袋內。亞歷山大事後也變得更加小心，提到自己過去並沒有洗生菜的習慣，開袋就直接食用，如今才知道事情的嚴重性。

澳洲博物館介紹，盔頭蛇性格害羞又容易緊張，因此只要一點小動作，就可能激怒到牠們，雖然目前並未有毒死人的事件，但傷者被咬到後會出現頭部劇痛、視力模糊、局部疼痛和異常出血等症狀。