在工地討生活的工人除了出賣勞力做事，還必須承受風吹日曬雨淋，工作環境相當辛苦，因此薪資待遇一直是眾人熱議的話題，對此，就有網友不禁好奇問道「做工的人薪水很高，都是騙人的對吧？」貼文一出就有知情者曝光真實數字，掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文表示，在新聞上看到工地缺工的報導，內容提到工人薪水高、年輕人不想吃苦，但卻有工人現身說法，聲稱一天工資僅有8、900元，讓他十分困惑，錯愕直呼「所以工人薪水其實很低對吧？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「看地方，南部工地薪水都比較低」、「都被包商跟派遣抽光了，實際你問企業都開很高」、「800元至900元是最沒技術的雜工」、「體力粗工一天應該也有1200元吧」、「你那個是基本土水工，技術工應該至少2000元」、「粗工1500元，水電2500元，打石3500，900元應該是學徒，畢竟不會有業主去點學徒，薪水應該是師傅給的」。

更有人直言，那是「故意講低的」，「鐵工、泥作接案子一個月10萬元以上不難」、「收菜的工一天也有1200元吧」、「我們果園請工人8小時就要1300元了，還要包便當飲料」、「山上採茶，一天4000元」。