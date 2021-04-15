國外一名女飼主1年半前在森林裡撿到一隻被棄養的流浪狗，起初愛犬非常害羞，經過一段時間的相處，牠才漸漸信任對方，如今更是家中的警衛，只要主人一出門，牠就會堅持守在窗邊查看，一天主人外出時將百葉窗拉下來，回家後發現愛犬竟將其咬破一個洞，逗趣舉動讓她哭笑不得。

“She’s very protective of this hole and won’t share it with her two sisters.” 由 The Dodo 發佈於 2021年4月12日 星期一

根據《The Dodo》報導，艾蜜莉(Emily Dini)1年半前與家人在森林裡，發現一隻被棄養的狗，於心不忍的他們便決定收養牠，並將其取名為圖茲(Tootsie Roll)，當時牠的個性非常害羞，家人花了很多心力才讓牠卸下心防，如今圖茲性情大變，不僅瘋狂又愛撒嬌，經常愛亂咬和追逐東西。

艾蜜莉提到，「圖茲很喜歡表達自己的想法，每次的舉動都逗得我們哈哈大笑」，而圖茲喜歡到戶外散步，假若不能外出，牠便會守在窗邊的沙發上觀察屋外，所以平時他們都會拉起百葉窗，方便牠看風景，不過前陣子圖茲誤將窗簾扯下來，為了不讓外人能夠直接看進屋內狀況，因此他們才將百葉窗放下來。

但百葉窗的出現，就擋住圖茲的看向屋外的視線，因此艾蜜莉某天回家時，發現百葉窗竟被咬出一個洞，且正巧就是圖茲看向戶外的位置，艾蜜莉笑著說「牠對於自己的行為，感到非常驕傲，甚至還炫耀性的向我吠了幾聲」，之後圖茲還不願與其他狗分享這個洞，而家人也決定不更換百葉窗，讓圖茲可以透過小洞看外面的風景。