「路邊停車」對於許多人來說充滿了挑戰，有時候可能還得請別人協助才能順利停入，要不然一個不小心可能就會擦撞到別人的車子。近日網路上也流傳了一段，陌生女子因看不下另一名開車女子無法順利停車而出手協助指揮的影片，沒想到影片最後竟讓所有人都笑翻。

TikTok帳號為@richilbeata的女子，本月13日上傳一段住家前所拍攝的影片。影片中一名開著藍色房車打扮時髦的女子，試圖停進路旁寬大的空位中，但她疑似技術不好，倒車了好幾回始終無法精準停入，她甚至直接下車用腳步確認空間，最後還是無法測量出何時才要轉方向盤。

就在開車女子慌亂之際，一名陌生女子似乎在一旁看不下去，好心幫她指揮，雖過程中開車女子還是差點撞上後面的車輛，但在女子的協助下還是順利的停入空格內，開車女子停好車後開心的向該名女子道謝並擁抱她，下一秒陌生女子走向後面的車，倒退後就把車子開走，讓開車女子相當傻眼。

而這段1分鐘的影片上傳短短2天，便吸引超過2000萬人觀看瘋傳，網友紛紛留言「我真的沒有想要嘲笑那個開車女子，但幫她指揮的女子實在太壞了XD」、「影片一定要看到最後」、「真的會被那個好心女子給笑死」、「不會停車真的別上路」、「開車女子完全傻眼，哈」、「其實她可以直接開走就不用看她停這麼久」。