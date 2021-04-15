網紅元老「在不瘋狂就等死」創辦人游否希，去年成立工作室後，花百萬向所屬娛樂公司，買回Youtube頻道的所有權，而近日他在臉書貼出聲明，指粉絲專頁經營權已移轉給「時雨創意媒體」，未來也會繼續在Youtube頻道展開新的創作與風格。

結束是另一個開始， 或許帶點不捨， 好聚也好散， 這七個字永遠留在大家心中 ，不管是好的或壞的 ，因為這七個字只配的起當初七個人的團隊， 讓這些回憶成為神話 。也很開心與大家共度了八個年頭， 我將在未來有另一個藍圖與願景，... 由在不瘋狂就等死發佈於 2021年4月9日 星期五

「在不瘋狂就等死」由台灣素人組成，主要拍攝網路生活搞笑短片，臉書粉專擁有195萬粉絲，不過團員日後一個個退團解約，爆出一連串負面消息，導致整個團隊形象大受打擊，團長游否希挺過風波後，他在去年3月向所屬娛樂公司解約，並成立工作室砸百萬買回頻道所有權，自行創業，並將頻道更名為「導演好了沒」。

如今事隔一年，團長游否希在臉書貼出聲明稿，表示粉專經營權將交給「時雨創意媒體」，並寫下「結束是另一個開始，或許帶點不捨，好聚也好散，這七個字永遠留在大家心中，不管是好的或壞的，因為這七個字只配的起當初七個人的團隊，讓這些回憶成為神話」。

團長游否希也提到，未來還是會繼續經營Youtube頻道，讓粉絲看到更多作品，「我還沒放棄我自己，覺得生活困苦的朋友們也要像我一樣，勇敢『一個人』堅持到底！」。不少粉絲也紛紛替他打氣，回應「能屈能伸，真男人。加油吧！」。根據《ETtoday新聞雲》報導，傳臉書粉專經營權交易金額高達近千萬，但游否希對此不願回應。