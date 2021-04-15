不少毛小孩都相當抗拒看醫生，飼主們都必須連哄帶騙才能把牠們帶往醫院檢查或打針。最近日本漫畫家石原雄就在推特上分享了自家柴犬打針前後的對比照，原本誤以為要外出玩耍還露出燦爛的笑容，打完針後就瞬間變臉，眼神中流露出無限的哀怨，讓網友們都笑翻了。

日本漫畫家石原雄在推特上發布了不少以自家愛犬「哈魯小姐（ハルさん）」為原型的柴犬漫畫，而且備受粉絲們喜愛，今年3月他創作了一篇帶著狗狗去打針的短篇漫畫，從最初坐上車時的興奮、到獸醫院後的抗拒，以及打完針回家路上獨自看著窗外的淒涼背影，都引起無數狗主人的共鳴。

近日，石原雄也公開了哈魯小姐打針前後的對比照，從照片中可以看到，哈魯小姐坐上車時可能以為要出去散步或玩耍，還開心地露出燦爛的笑容，結果打完針後，雖然還是坐在相同的位置，但表情卻一瞬間變得陰沉，眼神裡寫滿了許多哀怨和不滿。

哈魯小姐委屈又可愛的反應網友們全都被逗樂了，推文發布至今已經吸引超過19萬人按讚，而照片也被台灣網友分享到臉書粉專「這時候只要笑就可以了」，大家都紛紛笑說：「再也不信任人類的眼神」、「所以愛會消失對嗎」、「『回家你就死定了』的表情」、「哈嚕：你沒有跟我說是要打針啊！」、「哈魯的靈魂已經出走了哈哈哈」。