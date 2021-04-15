如何在有限的房屋空間，創造更大的生活機能，是一門高深的學問，網路上也有不少神人分享超實用的居家收納技巧，不過日前卻有一名人妻上網求助洗衣機的擺放位置，沒想到照片曝光後隨即震驚眾人，更有網友出言調侃，這根本是「創造不存在的坪數，跳出框架思考！」

不少民眾為了節省住家空間，會裝設鐵窗將陽台外推，不過日前卻有人妻將心思動到了洗衣機上頭，並在臉書社團《我是板橋人》PO文，徵求鐵工替家中洗衣機訂做一個白鐵框，並附上一張洗衣機裝設在外推鐵窗中的照片。

貼文一出隨即掀起熱議，轉發者也不禁錯愕直呼「有人洗衣機放陽台外面懸空的嗎？徵求鐵工施作懸空洗衣機，是不是有點狂？」

照片曝光後震驚無數網友，紛紛留言直呼「連這樣節省空間的方法都想得到，台北人真的很猛」、「好像有點聰明」、「創造不存在的坪數，跳出框架思考」、「免費賺到幾萬的空間啊」、「好猛喔！還接了水管直接排掉」、「是還滿省空間的，但是真的醜」、「中華民國美學」。不過也有知情者透露，這種裝潢「早就行之有年了」、「現在不都這樣嗎？大驚小怪」。

也有網友看了頭皮發麻，憂心直呼「認真的嗎？洗衣機不是會震動嗎？安全有疑慮吧」、「 久了鐵架螺絲鏽蝕直接變成路上兇器」、「這算外推陽台的一種吧？共振起來一定很刺激」、「想害死人嗎？這個用膨脹螺栓震個一兩年就掛了」、「申報違建吧！這個很危險的」。