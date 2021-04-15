古代中國歷史文化悠久，各地都可能埋藏著來自數百、數千年前的文物。大陸山東一處村莊的村民以前都靠種田維生，然而卻發現農地經常出現詭異的地洞，看起來像是「盜洞」，通報相關單位之後才得知，原來地底下竟埋葬著明朝親王的家族古墓。

根據《梨視頻》報導，1993年在山東濟南市長清區一處村莊有村民發現盜洞，濟南市文物處前來清理、挖掘，才發現地底下竟是明朝德王的家族古墓，據悉，「德王」是明英宗朱祁鎮第二子朱見潾和他嫡系子孫的封號，到明末，德王共傳了七世，封親王、郡王34個，而這個古墓距今至少有370多年的歷史。

整座墓的面積從東王陵到西王陵約有1000多畝，由墓道、墓門、雨道、前殿和兩個並列的後室組成，根據出土的兩方墓誌指出，後室埋葬著德莊王朱見潾和他的妻子劉氏，前殿則葬有他的兒子濟寧安僖王朱祐樳，墓門上一列9顆的珠子則代表著明德王的地位；墓的兩旁還有王陵牆，高10多公尺，非常堅硬。

村民李克利透露，這座古墓從1993年開始共被盜墓3次，門上的柱子甚至還被偷走了，甚至有盜墓賊租大型吊車，將墓裡的五彩雕龍壁畫硬生生從牆壁上整片剝離下來，之後當地政府單位便安排專門人員定期巡查，確保墓中文物的安全，並且這座明德王墓在2013年被公布為大陸第七批全國重點文物保護單位。