波蘭動保協會日前接獲民眾通報，指稱看見一隻「神秘的無頭野獸」，而且牠已經坐在樹上整整2天，讓協會人員不敢掉以輕心，沒想到前往現場準備展開救援行動時，在場所有人全被眼前景象給看傻了。

根據《英國廣播公司》（BBC）報導，波蘭克拉科夫動物福利協會（Krakow Animal Welfare Society）近日在臉書PO文透露一起讓人哭笑不得的救援故事，指出他們本月接獲了一通求助電話，對方表示在住家後方的灌木叢看見一隻灰色的「無頭野獸」，而且一動也不動的卡在樹上，「牠在這兩天了，大家都怕牠，你們什麼時候來？」

協會原以為是愚人節玩笑，但因為當天並非4月1日，且通報女子的語氣相當驚恐，協會人員不敢大意，便前往察看。根據現場拍攝的照片顯示，只見一隻「棕色生物」一動也不動的卡在樹上，且在陽光的照射下還微微反光，「仔細一看，可憐的傢伙沒有腿也沒有頭。」

不過就在眾人緩慢朝著「棕色生物」移動時，赫然發現，竟然只是一塊可頌麵包卡在樹上，卻被通報民眾當成不存在的「無頭野獸」，協會人員研判應該是從窗戶被丟出來，或是被小鳥扔掉，才會卡在樹枝高處，並打趣笑說「雖然結果讓人哭笑不得，但至少減少了悲劇的發生」。