若是看到狗咬住貓，許多人都會擔心，貓咪可能會因此受傷。國外一名女主人養了一隻德國牧羊犬與一隻貓，日前開車載寵物出門時，聽到牠們在後座打鬧，因此就沒有多加理會，直到她轉頭查看時，才發現愛狗嘴裡咬著貓頭，覺得非常有趣便拍下來PO網，不少人起初以為狗在傷害貓咪，而主人也解釋，其實牠們是玩累定格了。

蓋比(Geaux Gabbie)養了一隻德國牧羊犬Butta和貓咪Bella，先前她載著寵物出門前往路易斯安那州，由於車程比較長，坐在後座的寵物疑似太無聊而不斷打鬧，蓋比也沒有多加理會，直到發現後座異常安靜，她便驚覺不對勁，隨即將車停在路邊查看狀況。

沒想到一轉身後，蓋比發現愛犬Butta竟張開大嘴咬住Bella的頭部，看起來像是要將對方吃掉，畫面讓人看了有些擔心，但其實牠們是玩到體力耗盡，當時Butta還咬著貓咪的頭不放，沒想到下一秒就累到斷電，定格在這個讓人誤會的動作，讓主人哭笑不得，影片po網累積33萬觀看次數。

不少人表示「主人如果不解釋，真的會誤以為狗要吃貓」、「看來牠們真的玩得很賣力，下一秒就斷電定格」，不過也有些人擔心，玩鬧過程中恐會傷到貓咪，但蓋比則表示，牠們經常這樣打鬧，過程中愛犬只是輕輕地咬，貓咪從未受傷，因此不用過於擔心，之後她還為寵物們開設IG帳號，分享兩隻活寶的趣味日常。