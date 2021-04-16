狗的靈性非常高，看到幼崽、同伴過世，牠們會表現出哀傷的情緒。大陸安徽一名主人養了一隻母黃金獵犬，日前愛犬生下一窩小狗，其中兩隻剛出生就夭折，讓一家人陷入悲傷的情緒裡，而狗媽媽發現孩子死後被埋，牠竟堅持將孩子咬出，試圖救活牠們。

狗媽媽發現寶寶屍體被埋時，牠不斷將土挖開，試圖將孩子叼走，讓主人看了也非常難過，期間不斷安撫牠。(影片來源/youtube/Buzz news)

根據《每日郵報》報導，居住在蘇州的秦姓主人養了一隻黃金獵犬，近日愛犬升格當媽，順利生下一窩小狗，但其中兩隻幼崽在分娩過程中，因併發症而夭折，讓一家人都非常傷心，最終只能將幼犬屍體帶至附近空地埋葬，而狗媽媽全程都跟在旁邊。

狗媽媽看到愛犬被埋後，疑似感到非常心痛，不斷將孩子從土裡挖出來，好像認為寶寶還活著，無法接受牠們過世的事實，主人則不斷撫摸牠的頭安撫，之後再次將幼崽埋回去，但又被狗媽媽挖出來，反反覆覆次數多達5、6次，讓主人看的也非常心痛。

狗媽媽最終甚至試圖叼著孩子的屍體離開，最終被主人攔阻，一邊安撫牠一邊掰開牠的嘴，才成功將屍體取出並埋回去，畫面讓人看了相當不捨。不少人難過的說「狗媽媽可能需要跟孩子獨處一下，牠們就像人類一樣，也會感到開心、恐懼與難過」、「狗的情感有時甚至比人類還豐富，很感謝狗主人對愛犬很有耐心，狗媽媽真的需要好好安慰」。