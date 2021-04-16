英國一名男子日前在大型超市下單了一袋蘋果，等到商品到貨後便上門取貨，當店員告訴他袋子裡頭有驚喜時，他半信半疑，沒想到打開一看竟然是一支蘋果公司的全新iPhone手機，讓他陷入狂喜，後來才知道這是超市的促銷活動，消息一出隨即掀起熱議。

根據《鏡報》報導，英國當地一間大型連鎖超市日前推出「雜貨超級替代品」（Grocery Super Substitutions）活動，將隨機抽出幸運兒，免費送出蘋果iPhone、AirPods或三星電子產品等大獎。

A big thanks this week to @Tesco & @tescomobile. On Wednesday evening we went to pick up our click and collect order and had a little surprise in there - an Apple iPhone SE. Apparently we ordered apples and randomly got an apple iphone! Made my sons week! 😁 #tesco #substitute pic.twitter.com/Mo8rZoAUwD — Nick James (@TreedomTW1) April 10, 2021

來自倫敦特威克納姆的詹姆斯（Nick James）就是其中的幸運兒之一，報導指出，詹姆斯14日晚間前往超市取貨，當時被店員告知有驚喜，他也沒有多想，沒想到竟然是一支iPhone SE，讓他又驚又喜，直呼自己訂了一袋蘋果，沒想到竟幸運獲得了蘋果公司的iPhone手機，「太感謝了，我兒子非常開心！」

特易購的促銷活動自本月7日至18日傍晚6時截止，預計贈送出80份獎品，活動主打「當超市跟手機結合在一起，會發生多麼神奇的事」，業者會在顧客購買的指定商品中，將商品轉換成令人「難以置信」的替代品。