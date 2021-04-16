倉鼠也懂吃！日本一名飼主養了一隻倉鼠，沒想到牠卻非常挑嘴，吃東西時只吃自己喜歡的部分，也造就牠技術高超的吃法，日前飼主分享牠吃小魚乾的照片，只見牠將肉完整吃掉只剩骨頭，讓不少人看了直呼「外科級的吃法」。

日本一名飼主ぴぴ(@pipiiii_25)養了一隻倉鼠，沒想到牠卻特別挑嘴，零食只吃自己喜歡的部分，日前他給倉鼠吃夾心零食，豈料牠只吃中間草莓的部分，導致零食呈現中空的狀態，旁邊的部分完整留下來，並被丟在角落，讓主人哭笑不得。

先前飼主又分享倉鼠吃小魚乾剩下的「傑作」，只見魚肉全被啃光，剩下完整的魚骨，外科級的吃法讓網友看了甘拜下風，表示「這是去骨達人吧！」、「吃得比我還要厲害」，還有其他倉鼠主人透露，自己養的倉鼠也愛吃同款零食，但牠則是會吃掉外部，留下中間的部分，可見倉鼠其實也很懂吃。

倉鼠共七屬十八種，主要分布於亞洲，少數分布在歐洲，除了分布於中亞的小倉鼠外，其他種類的倉鼠兩頰都有頰囊，用於臨時儲存或搬食物回洞儲藏，牠們的視力不佳，幾乎都是近視且色盲，只能辨別黑白，因此對高頻率噪音特別敏感，且側腹或下腹部有香腺，讓牠們在挖掘時能夠留下氣味，倉鼠也會利用嗅覺辨別食物及性別。