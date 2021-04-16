鹹香多汁的香腸是不少人從小吃到大的庶民美食，也是家家戶戶餐桌上的常見菜色，不過日前就有網友不禁好奇，為何自家料理的香腸，遠不及香腸攤的美味？貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」以「為什麼香腸伯的香腸可以烤得這麼好吃？」為題，PO文指出，「每家香腸伯的高梁香腸，不知道為什麼都可以烤得又熱、又香、又多汁」，反倒是在家裡自行料理，往往都會因為擔心香腸不熟，選擇煎久一點，在火侯控制失準之下，香味和肉汁也逐漸流失，即便是大火快炒，也經常過於生硬或是不慎燒焦。

原PO實際觀察香腸伯的燒烤手法，發現似乎也沒有什麼過人之處，無非是加炭、燒火、放置香腸，料理完成後也是一樣抹醬油、配蒜頭提味，不禁好奇問道「有人知道香腸伯的香腸，好吃的秘訣嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「煎跟烤差那麼多」、「肥肉多一直出油啊」、「火力要夠」、「職人的技術」、「醬油就是關鍵吧，阿伯特調的」。

不過也有內行人點出美味秘訣在於「炭火」，「火烤就是美味」、「炭火裡的遠紅外線才是關鍵」、「炭火烤跟用煎的就不一樣啊！炭烤香很多」、「炭烤有龍眼木頭的香味，這是電動烤肉比不上的」、「炭烤多了油脂滴在炭火上焦香的味道，那味道散發開來超誘人，就算是致癌因子還是一堆人趨之若鶩」。

事實上，用炭火烤香腸時，因為炭火會釋出遠紅外線，不需經由空氣或其他媒介就可以直接放射到物體的表面，表面餘下的放射熱能也會由內部吸收，而原有的水份因為受熱的關係會逐漸蒸發，使得味道濃度相對升高，加上加熱速度快，因此能不減肉色、肉香及風味。