不少遊客至臺北市立動物園參觀時，會發現接近閉園時間，常能聽到非洲動物區傳出吼叫聲，不僅低頻且渾厚，讓人聽了嚇一跳，卻始終找不到聲源，但其實這是非洲獅在撒嬌的聲音，另外還有熱帶雨林區的大長臂猿，叫聲最具有震撼力。

臺北市立動物園接近閉園、黃昏時，不少遊客會發現非洲動物區傳出陣陣低頻的渾厚叫聲，讓人嚇得倒抽一口氣，頻頻回頭尋找聲音的來源，但其實這是萬獸之王「非洲獅」對保育員撒嬌的聲音，向大家分享期待吃晚餐的心情，宛如動物園獨特的晚安曲。

白手長臂猿一家會用高亢的叫聲溝通。(圖/臺北市立動物提供)

而動物的叫聲多用於溝通交流，無論是棲息在寬廣草原、溼地或濃密雨林，群居或獨居的動物，例如剛進動物園就能聽到紅鶴群後方的白手長臂猿一家，用高亢的叫聲在彼此溝通，而從主軸步道至熱帶雨林區路上，也能聽到鳥類及靈長類的各種叫聲。

其中位於熱帶雨林區的大長臂猿，叫聲最具有震撼力，聲音甚至能傳到貓熊館前方，因此也讓不少遊客在園區參觀時，經常只聞其聲卻不見其「猿」，另外在非洲動物區，不只有非洲獅會發出渾厚震撼的叫聲，有時也可以聽到合奏般的狐猴聲音。

許多遊客至動物戶外活動場時，總是想趕緊看到動物本尊，甚至還會請身旁同伴一起幫忙尋找，不過聽到遊客吵雜的吆喝聲，許多動物早就因生態本能而躲了起來，等待疑似威脅的聲響消失後，牠們才可能會再度現身，導致不少遊客因此錯失觀察動物的機會，建議民眾參觀時降低自己的音量，才更容易看到動物們。