國外不少飼主會讓自家貓咪在庭院遛達，日前就有飼主站在2樓窗邊呼喚貓咪回家的影片在網路上瘋傳，有趣的是，2隻貓咪回家不走正門，竟然直接沿著飼主從2樓垂掛下來的長毯，迅速攀爬而上，乖乖完成「回家任務」，畫面曝光後網友全笑翻了，直呼這2隻根本是「特種部隊貓」。

相信不少人對於童話故事「長髮公主」不陌生，國外有飼主為了呼喚貓咪回家，仿效長髮公主，將長毯從2樓窗邊向下垂掛，而家中2隻在外遛達的貓咪瞬間心領神會，只見黑貓先是端坐在原地等著棕色貓咪前來，接著2隻貓咪一前一後的沿著長毯，伴隨著飼主將長毯向上提起的動作，搖搖晃晃的逐步往上攀爬，最終順利完成回家任務。

影片曝光後，網友全部飼主和貓咪的絕佳默契給笑翻了，紛紛留言直呼「笑死！這不是長髮公主，這是長髮老爹了」、「特種部隊貓」、「能養成這樣的信任度跟配合不簡單耶」、「計畫通！貓咪的腳也順便擦乾淨了」。

除了貓咪擁有特務的好身手之外，日本一隻名叫「赤丸」的黃金鼠，也曾「忍者魂」上身，使出飛簷走壁之術，手腳並用的撐在琴袋和牆壁中間，展現自信爆棚的一面，被網友戲稱是「湯姆克魯鼠」。