由於手機越來越普及，撥打電話的功能已不是消費者考慮購買的原因，更要求拍照畫素佳等，因此相機隨著時代改變，也慢慢被取代。日本有一名網友表示，近日發現18歲左右與以上的人，在使用手機拍照時的拿法並不同，而照片曝光後引發共鳴。

一名網友ぴっだか(@pddk)在推特提到，近日在使用手機拍照時，發現了一個有趣的現象，18歲以上的人經歷過手機還不普及的年代，因此多數人都有使用過相機，而隨著手機越來越方便，現代人大多只考慮買手機，而不會選擇相機，因此18歲左右的人可能很少用相機拍照的經驗。

ぴっだか貼出照片解釋，18歲以上的人拿手機拍照時，會像左圖的拿法，把手機當成相機使用，以右手撐住手機，而左手則用食指與大拇哥撐住另一側，不過18歲左右的年輕人則不同，多數是右圖的拿法，同樣用一手撐住手機，但另一手則是四指握在手機前中間的部分。

ぴっだか表示「後者的拿法比較好拍攝，且不會擋到鏡頭，他們理所當然會這樣拿」。而此PO文也引發網友討論，「普通相機鏡頭都設在正中間，所以用習慣的人，手自然會避開中間的位置，無意間就暴露自己的年齡了」、「以前相機側邊還有快門按鈕，所以通常手就習慣放在儀器的旁邊，方便拍攝」。

但也有人不認同此說法，認為只是個人的習慣，與年齡並沒有太大的關係，「現在人用手機拍照，通常都是拿直的拍吧！很少用橫著拿的」、「我現在18歲，而且從沒拿過相機，但我也是用左圖的拿法耶」、「常用單眼拍照的人，應該是習慣右邊的拿法吧！因為他們平常需要用左手扶著鏡頭」。