國軍福利站除了販售軍事用品之外，也有許多隱藏版美味讓人念念不忘，日前就有網友透露，在國軍福利站發現了一款「謎之罐頭」，沒想到貼文一出隨即掀起軍中老鳥熱議，更有老饕分享各式料理經驗，直呼「吃起來就對了！」

原PO日前在臉書社團《爆廢1公社》PO出一張罐頭照片，並發文透露，在國軍福利站購入了罐頭商品，「想請問各位怎麼料理比較適合？」畫面中可見，原PO所購入的罐頭分別是紅燒豬肉和紅燒牛肉口味，罐身還特別註明「加熱食用」。

貼文一出隨即掀起不少當過兵的過來人共鳴，紛紛留言直呼「以前當兵也是都會發，然後沒吃完就拿回家，家裡很喜歡吃這個，煮麵好吃」、「跟調理包一樣啊，只是它是罐裝」、「我很喜歡，偏重口味，配泡麵超讚」、「這個都是委外食品廠代工的，很好吃，以前當兵時常吃」、「昨天才特地去代工廠買，除了牛豬外，推養生羊肉，隨時就可以變出一鍋羊肉爐」。

也有老饕大方分享各式料理方式，「加點紅蘿蔔、白蘿蔔、蔥花就很下飯了」、「可以變燴飯、焗烤都好吃」、「拿來煮麵根本神料理」、「牛肉罐頭拿來拌麵或是做電鍋炊飯，不用加調味味道就很夠了」、「冬粉加上醬油一起煨煮，收汁之後撒蔥花」、「豬肉罐要燉芋頭，牛肉罐做牛肉麵」。