近年來隨著行動裝置普及，台灣行動支付使用人數已經突破1000萬大關，有別於以往使用紙鈔或是零錢付款的支付方式，現在只要一支手機綁定卡片就能輕鬆付款，免去找零的空間和時間。儘管如此，現金交易目前還是最大宗，對此就有網友不禁好奇「台灣行動支付真的夯？」貼文一出隨即掀起網友熱議，更有內行人點出3大優勢。

原PO在PTT「WomenTalk板」PO文透露，近來發現不少商家不約而同的推出專屬的行動支付，可以綁定載具跟會員，後來她也加入行動支付的行列，發現真的相當方便，出門在外不用隨身帶錢，只要一支手機就能輕鬆結帳，不禁好奇「不知道除了台北之外，其他縣市是怎樣？你們有在用行動支付嗎？」

貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點出行動支付的3大優勢為「記帳」、「回饋」和「不用帶錢」。

不少網友紛紛留言回應「常用啊，所以身上常沒帶現金」、「只要能用行動支付就絕不會拿現金」、「哪個有回饋就用哪個」、「回饋拿好拿滿」、「吃飯還是會帶現金，能用支付就用，回饋不拿白不拿」。