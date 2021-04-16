雞蛋買回家後該如何放置，才能讓蛋保鮮呢？美國中西部地區一名農夫近日透露，許多民眾買蛋回家後，就以尖端朝上的方式放入冰箱，但其實這種放置方法並不完全正確，應該以鈍端向上的方式擺放，才能保存雞蛋的新鮮，此影片曝光後引發討論。

根據《鏡報》報導，農夫諾亞(Noah Young)與家人在內布拉斯加州(Nebraska)經營一間農場，日前他在抖音拍影片解釋，雞蛋到底該如何放置，才能夠保存新鮮，指多數人會將雞蛋尖端往上放，而鈍端的則往下放，但其實此方法並不正確。

諾亞提到，雞蛋鈍端的位置內有一個稱作「氣室」(air cell)的部位，主要有緩衝的作用，能夠將沙門氏菌(Salmonolla)等細菌與蛋黃隔開，「如果你將雞蛋的鈍端朝下放，會使氣室因重力作用而往上擠，導致細菌離蛋黃更近，反觀將氣室位置保留於頂部，雞蛋的保鮮時間就更長，蛋的鮮度變化較小」。

影片累積200萬觀看次數，不少網友回應「原來我都放錯了」、「若能在1周內吃完就沒問題，但通常雞蛋在運送過程中，就不知道過了幾天，而且買回家也不可能馬上吃完」、「我要趕快回家，把雞蛋倒過來放」、「雖然這麼說是沒錯，但我家都是尖端往上放，吃了33年也沒事啊」。

禽類身上常見沙門桿菌，生產過程中雞蛋難免會被汙染到，而雞蛋該如何選購，才能買到新鮮並降低吃進沙門氏菌的風險，亞東醫院感染科黃昱璁醫師提到，不選有裂痕或外觀不乾淨的蛋：最好選購有4℃冷藏保存的雞蛋，買回家後儘快放進冰箱冷藏；常溫中煮好的蛋，不要放超過2小時才食用。