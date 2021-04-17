I’ve never wondered how a Giraffe eats grass before, but this is majestic! pic.twitter.com/9pjbTugdKm — Master of the barbecue, legend of banter. 🎗 (@DannyDutch) October 12, 2020

在各大動物園都可以看到長頸鹿的高大身影，尤其是牠們昂著頭在樹叢間尋找食物，或是慢條斯理在草地上漫步的模樣，看起來相當療癒，不過網路上最近瘋傳一段長頸鹿低頭覓食的影片，只見牠為了吃地上的雜草，竟然會做出「開合跳」的動作，短短的7秒片段震驚千萬網友。

國外網友丹尼爾（Daniel Holland）在推特上分享了長頸鹿低頭吃草的影片，只見長頸鹿在一片金黃草原上，為了進食，竟然直接岔開前腿，低頭俯身咀嚼地上的雜草，滿足口腹之慾後，前腿又瞬間「回彈」站立，俐落的動作猶如「開合跳」，短短的7秒短片至今已累積逾千萬人看過。

丹尼爾透露，從來沒想過長頸鹿是如何進食的，原以為牠們脖子夠長，直接低頭俯身就能輕鬆吃到地上的雜草，但眼前的畫面讓他十分驚訝。

影片曝光後顛覆不少網友的認知，紛紛留言直呼「哇！超乎想像」、「長頸鹿在做交叉跳嗎？太可愛了」、「簡直像在跳麥可·傑克森的舞蹈」、「原來對於牠們來說，吃草就像在健身房鍛煉腿部」。

有趣的是，長頸鹿平均而言，約有2公尺長的脖子，不過長頸鹿和人類、或是其他哺乳類動物的頸椎骨數量一樣，都是7塊，只是長頸鹿的每塊頸椎骨長度都更加長，這意味著並非脖子越長骨頭就越多，大到長頸鹿、小至老鼠，絕大多數的哺乳類動物的頸椎骨骼都是7塊。