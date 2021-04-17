加拿大有一對夫妻4年至北馬其頓度假，吃飯期間發現餐廳外出現一隻跛腳的幼犬，似乎想吸引人的注意，當下讓他們非常不捨，有趣的是，幼犬看到夫妻倆並未感到害怕，甚至在他們的鼓勵下，跟著夫妻倆走到度假村，讓牠順利被領養，如今幼犬已長大，模樣變得非常壯，讓不少人看了非常感動。

特納夫妻倆成功收編流浪幼犬，還用影片紀錄下他們的相遇過程，讓人看了非常感動。(影片來源/youtube/Bruce Turner)

根據《The Dodo》報導，居住在加拿大多倫多(Toronto)的特納(Bruce Turner)，4年前與妻子珍(Jen)至北馬其頓(Macedonia)度假，至餐廳用餐時發現戶外出現一隻跛腳的幼犬，成功吸引夫妻倆的注意，讓他們看了非常心疼，便帶些食物餵牠吃，之後還鼓勵幼犬跟他們走。

起初擔心幼犬可能會因害怕而離開，沒想到牠竟聽話地跟著夫妻倆，一起抵達度假村，特納表示「我相信這就是緣份，當牠跟著我們走時，我就知道牠將會成為我們生命中的一部分」，由於不想要嚇到幼犬，因此第一天他們就先讓牠睡在度假村外的空地上熟悉環境。

而隔天珍起床後，趕緊至戶外尋找幼犬的身影，牠似乎已認定他們為主人，因此並沒有離開，珍便將牠帶進屋照顧，試圖讓幼犬感到安心，並幫牠取名為恰吉(Chachi)，由於牠身體看起來非常虛弱，因此請獸醫師來幫忙檢查，替牠植入微晶片並注射疫苗。

但恰吉不僅背部骨折，而且肺部遭感染，並不適合搭飛機，無法與夫妻倆返回多倫多，所幸當時珍的父母也在北馬其頓，便決定在當地多留10天，等恰吉身體好轉後，才搭飛機回多倫多與特納團聚，不過由於恰吉脊髓損傷，導致他後腿無法正常行走，只能靠裝備輔助。

如今事隔4年，恰吉生活過得很幸福，順利長大的牠變得又胖又大隻，不少網友看了感動的說「太偉大了！看牠的傷勢應該是被車撞到的，當初如果你們沒救牠，牠很可能早就餓死了」、「謝謝你讓牠成為家裡的一分子，不嫌麻煩的將牠帶回國照顧」。