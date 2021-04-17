海怪現蹤！澳洲一名野生動物攝影師至大堡礁旅遊，看到海面上出現一條狀生物，起初還不清楚是什麼動物，二次確認才知是一條毒海蛇，牠彷彿整條立在水面上，形成非常有趣的姿勢，攝影師趕緊按下快門，直呼這狀況非常罕見，近日將照片分享於IG引發討論。

綜合外媒報導，野生動物攝影師拉切爾(Rachelle Mackintosh)2017年6月至大堡礁(Great Barrier Reef)旅遊，並在絲帶狀珊瑚礁石(Ribbon Reefs)進行為期數天的潛水探險，期間在船上欣賞小鬚鯨時，沒想到下一秒她注意到海面上衝出一條詭異生物。

拉切爾提到，當時她還不清楚此為何種生物，仔細觀察才發現，這竟是一條海蛇，長達7英尺(約2.1公尺)，不斷在船附近游動，「突然牠略微抬起頭，像是在找什麼東西，然後牠將整條身體抬了起來，像是漂浮在水上，之後又潛入海中消失」。

拉切爾興奮地說「這畫面真的非常罕見，是我見過最酷的事情之一」，並將當時畫面拍下來，詢問專家後得知，這一條海蛇是「劍尾海蛇」，又稱為「橄欖海蛇」(Olive sea snake)，而牠當時可能試圖逃脫鯊魚的捕食、檢查附近狀況或是在嬉戲。

橄欖海蛇具有毒性，常見於澳洲北部海岸和大堡礁的珊瑚礁裡，牠們需浮出水面才能呼吸，吸入空氣後，潛入水下可達2小時之久，白天大多躲在礁石中，晚上才會出來捕食小魚和甲殼類動物，儘管對人類沒有攻擊性，但牠們若受到威脅時仍會發動攻擊，人被咬到後恐有致命危險。