不少民眾通勤會以汽車代步，省去舟車勞頓之苦，不過汽車上的設計巧思，並非人人都了解，日前就有網友不禁好奇，後座車窗旁邊還有一個小三角窗，究竟有何用處？貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點出2大關鍵，首先是三角窗下方就是輪胎，如果車窗整片一體成形，窗戶只能開小縫，而無法完全降下來；其次則是增加採光率，提高行車安全。

原PO日前在臉書社團《爆系知識家》PO出一張汽車照，並好奇問道「為什麼多數汽車的後門窗戶不是一體成形，而要留下一面小窗？」畫面中可見，呈現梯形狀的後座車窗，特別將後方隔出了一個小三角窗的設計，卻無法升降，看似毫無用處。

貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人跳出解答，直言之所以設計「小三角窗」是因為開窗需要往下，「如果那邊不做分離，你會發現後座窗戶只能開小縫」、「如果用整塊，窗戶不會完全下來，會卡到輪胎的區塊，所以那小塊設計成不可動，前面的玻璃就能完全收到門裡。再者，玻璃三角那塊大多有曲線或是染色玻璃，所以敲小塊的不一定是便宜的，有時候會比前面的還要貴」。

不少苦主也直呼「三角窗貴死」、「最搶錢的一片」、「我只知道別小看那塊小三角的小玻璃，因為基本上，它比大塊的玻璃還要更貴」、「拿來給仇家敲的，特別貴」。

此外，「小三角窗」設計也有增加採光、減少死角的安全考量，又分為車前與車後兩種，前者是裝在C柱上，有助駕駛看清楚周邊情況，提升視野廣度；後者則是裝在後門上，除了讓車窗玻璃升降較穩定之外，也能增加車內明亮度，還有美觀效果。