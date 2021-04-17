不少上班族熬過了周間的上班日後，都想好好趁著周休假日好好放鬆，不過就有一名人妻透露，老公及婆婆聯手逼她假日一早就要起床買菜煮飯，心有不甘的她最後展開絕地復仇，2周後就讓婆家求饒，「不要再買了！」

原PO日前在臉書粉專《靠北老公2.0》匿名PO文指出，假日不能睡到自然醒，被老公及婆婆逼得一早就要出門買菜，下廚煮2餐，讓她十分哀怨，「那好，我就餐餐吃好的食材，而且只買高級食材，隔日、非新鮮生產的食品通通不要，並且去有機店及百貨公司超市購買有機蔬菜，雞肉跟豬肉也要是有機養殖，接著去水產店買活的海鮮，冷凍一律不買」。

原PO表示，這樣算下來，5位大人1餐的食材約莫5000多元，但她自認孝順，因此不算自己的工錢，全家1天2餐的費用約莫1萬元，2周後丈夫就哀求原PO不要再買這麼貴的食材，但原PO反酸「怎麼可以不買貴的？你爸媽年紀大要養生，就要吃有機、新鮮的食材，給他們吃有農藥及冷凍海鮮的就是不孝，你要當一個不孝子嗎？」原PO接著向老公喊話，「為了孝順，你這位孝子就是要每個禮拜給我2萬元買食材！孝子要有所犧牲奉獻，我出力你出錢！」

原PO認為，既然婆家要她假日不能休息，還逼她1天煮2餐，「那麼我就讓你每月家庭開銷多付出8萬菜錢！欺（負）我一下我必還10倍回去！」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「最孝順的媳婦，非妳莫屬」、「這麼有個性、又這麼懂得孝順公婆及疼愛家人的人妻，實在令人讚賞啊」、「這樣不錯啊！起碼都實報實消、真材實料，會煮飯的新女性不多了，給妳一個讚！」也有人直言「夫妻如果不能互相，日子過著也難受」、「如此惡性循環，離婚不就好了」。